Mõrvakahtlustustega Kanada teismelised tegid tõenäoliselt enesetapu 

19aastase Kam McLeodi ning 18aastase Bryer Schmegelsky surnukehad leiti eelmisel nädalal Kanada põhjaregioonist Manitobast. Surmajärgne ekspertiis kinnitas, et tegu oli tõesti noormeestega, keda kahtlustatakse kolmes mõrvas. Ametivõimudel on alust arvata, et teismelised tapsid Austraalia-USA noorpaari Lucas Fowleri ja Chyanna Deese'i ning Kanada ülikooliprofessori Leonard Dycki.