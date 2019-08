Maailm LENDAV PÜRAMIID:28. augustil lõpul möödub Maast potentsiaalselt ohtlik asteroid Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 11:37 Jaga: M

Large Asteroid closing in on Earth Asteroid near Earth Foto: Zoonar GmbH / Alamy

28. augustil möödub Maast umbes ühe miljoni kilomeetri kauguselt potentsiaalselt ohtlik asteroid 2019 OU1, teatas USA kosmoseagentuur NASA.