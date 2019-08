KUMMALINE TEGELANE: „Teleripea“ jättis naabruskonna majade ette üle 50 vana televiisori 

Virginia osariigi Henrico Hampshire'i naabruskonnas toimetab ringi ebatavaline „heategija“. Telerit peas kandev mees toimetas enam kui 50 kohaliku maja ukse ette vana kineskoopteleri. Paljude elanike jaoks oli n-ö „kasutu kingitus“ suureks üllatuseks. Jim Brooksbank, kes leidis hommikul maja eest 13tollise teleri, arvas, et kummaline kinkija soovib näiteks olla „TV jõuluvana“. Sama piirkonna elanik Michael Kroll arvas alguses, et tema poeg on vana seadme koju toonud, ent kuulis peagi sarnastest olukordadest ka mujal ümbruskonnas. Mees arvas, et tegemist võib olla igavlevate tudengite tembuga.