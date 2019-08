Endine rahandusminister Sõerd: riigieelarve on olnud terve aasta miinuses 

„Sain rahandusministeeriumilt vastuse oma teabenõudele. Siit on näha, et keskvalitsus (riigieelarve) on sellel aastal kõigil kuudel olnud miinuses. Kogu valitsussektori eelarveseisu tervikuna aitab parandada ja defitsiiti mõningal määral vähendada kohalike omavalitsuste eelarvete ülejääk,“ kirjutas poliitik Facebookis.