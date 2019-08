Tallinna uusarendusi pidurdavad küllastunud turg ja investorite puudmine 

ERRi uudisportaal kirjutab, et uusarenduse ilusate arvutis kujundatud piltidega koduleht lubab hoone valmimistähtajaks üht ja kinnisvaraekspertide sõnul on maja tegeliku valmimise edasi lükkumine pigem reegel, kui erand ning viimasel ajal on hakanud uusarendused valmima lubatust pool aastat või suisa aasta hiljem.

Pindi Kinnisvara juhataja Peep Sooman selgitab protsessi arendaja vaatenurgast: objektide eelmüügi aeg on pikenenud, kuna pangad on finatseerimistingimusi karmistanud ja eeldavad, et arendaja suudaks objekti maksumusest 30 ja vahel lausa 40–50 protsenti ise katta ning neid arendajaid, kes ei vaja finantseerimiseks pankade abi on Eestis vaid viis–kuus suuremat.