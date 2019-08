Volikogu esimees: Lihula mälestuskivi koopia võiks tulla vabadusvõitlejate parki 

Lääne Elu teatel tahaks MTÜ mälestuskivi üles panna juba 20. augustil, mil Lihula samba mälestuskivi paigaldamisest möödub 15 aastat. Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets on öelnud, et sel päeval kindlasti mälestuskivi üles ei panda. Volikogus tuleb kivi paigaldamine arutusele 22. augusti istungil. Arno Peksari sõnul on Lihula linna territooriumil olemas sammas Vabadussõjas võitlejatele, mille ümber on hooldatav park. „Võib olla on otstarbekas kivi panna samuti sinna parki. Aga kas ja kuhu, tuleb augustis volikogus arutlusele. Ning volikogu soovib ka kivile kinnitatava plaadi kujundust näha, enne kui arvamus kujundatakse,“ ütles Peksar Õhtulehele.