Ekskohtunik Leo Kunman jäi pensionivaidluses riigiga kaotajaks 

Harju maakohtu kohtunik Leo Kunman siirdus pensionile läinud aastal. Vanaduspension määratakse pensioniikka jõudmise päevast, kui pensioniavaldus on esitatud kas kuue kuu jooksul enne või kolme kuu jooksul pärast pensioniikka jõudmise päeva. Sotsiaalkindlustusameti hinnangul ei võimaldanud seadus määrata Kunmanile vanaduspensioni tagasiulatuvalt ehk siis 2013. aastast, kuna ta ei esitanud sel aastal, kui pensioniikka jõudis, õigeaegselt st kolme kuu jooksul seaduses nõutud avaldust. Kunman esitas Tallinna halduskohtusse kaebuse, et sotsiaalkindlustusamet tühistaks oma 12. juuli 2018 otsuse ning et tema pensionimääramise taotlus vaadataks uuesti üle. Kohus kaebust ei rahuldanud. Kunman esitas apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule, kes jättis halduskohtu otsuse muutmata. Kunman pöördus riigikohtusse. Esmaspäeval jättis Riigikohus tema kaebuse menetlusse võtmata.