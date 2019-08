Meelis Pai eksabikaasa Kirsti jäi vahele ebaseadusliku lastehoiuga: olen kõik kaotanud! 

Kirsti Pai osaühing Nööp KV pidas lastehoidu seni Harku vallas, Ilmandu külas, aadressil Kadaka tee 27. Augustikuu esimesel päeval kolis naine lastehoiu neli kilomeetrit eemale, aadressile Hansu 2. Ehitusregistris on sellel aadressil asuv hoone veel arvel kui ehitusjärgus olev kauplusehoone ja sellel puudub kasutusluba, mistõttu ei saa seal lastehoiu pidamiseks oma heakskiitu anda ka terviseamet. Nende kooskõlastust on tegevusloa väljastamiseks vaja aga sotsiaalkindlustusametil. Loa puudumine tähendab, et Pai avas lastehoiu ebaseaduslikult.