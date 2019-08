Eestis on kuni 300 lendoravat 

2018. aasta seireandmete kohaselt on Eestimaa Looduse fondi andmeil teada 47 asustatud lendorava elupaika. Sel aastal läbi viidud seire tulemused näitavad, et lendoravate asustatud elupaikade arvu langus on peatunud ja pöördumas tõusule. Kui veel möödunud aastal oli teada vaid 46 lendorava asustatud leiukohta, siis tänavu on selliseid kohti Eestis teada 71.