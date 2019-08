Seeder: erakorralist pensionitõusu ei saa siduda teise samba reformiga 

Koalitsioonileppes on lubadus, et teise pensionisambaga liitunud inimesed saavad õiguse teise pensionisamba skeemist avalduse alusel väljuda ning seda lubav seadusemuudatus võetakse vastu 1. jaanuariks 2020, vahendab ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Teise pensionsambaga liigutakse edasi nii nagu on kokku lepitud. Nüüd käib seaduse välja töötamine. Ja mis puudutab pensioni erakorralist tõusu, siis seda arutatakse koos riigieelarvega, tulenevalt majandusprognoosist, millised võimalused riigil on, millal on võimalik teha erakorraline pensionitõus," rääkis Seeder.