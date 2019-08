Festivalil leitud kannel ootab omanikku 

Hiiumaa lõunatipus Sõru sadamas asub Kalana Saundi staabiks kujunenud Kaluri puhkemaja, mille perenaine Merilin tõdeb, et nende majja on tõepoolest eksinud üks pill. „Kannel on meil puhkemajas hoiul. Hetkel ei ole veel keegi seda taga igatsenud.“ Simmaniduost tuntud Kandlemees Sandri ehk Sander Karu sõnul on tegemist kuue duuriga duurkandlega.



Huvitavaks teeb kandleleiuloo tõsiasi, et Kalana Saundi teatakse eelkõige elektroonilise ja eksperimentaalmuusika festivalina. See tähendab, et neid „päris“ pille Sõrus Kalana Saundi nädalavahetusel eriti palju ei mängitudki. „Naljakas lugu, jah!“ tõdeb festivali põhikorraldajaid Natalie Mets.