FOTOD | SEISAK: Hongkongist ei välju jälle ükski lend

Põhjuseks on tuhanded valitsusvastased protestijad, kes lennujaama hõivasid ja seal meelt avaldavad. Lootus oli, et ehk taastub liiklus teisipäeval kohaliku aja järgi kella kuueks hommikul (Eestist on Hongkongi aeg viis tundi ees - toim.). Paraku kordus sama ka nüüd.

Ülerahvastatuse tõttu palusid töötajad reisijatel lennujaama üldse mitte tulla. Siiski pole paljudel valikut, kuna hotelli eest peab ju maksma. Lennujaamas hakkab tekkima pingeline olukord mässajate ja reisijate vahel, kirjeldab CNN. Protestijad blokeerivad ligipääsu piletikassadele ja isegi turvakontrollile, kasutades selleks kohvrite vedamiseks mõeldud kärusid. Nad võtavad häälekalt sõna, põrandal ja pinkidel tukkuda üritavad turistid ja teised reisijad on aga neist väsinud, paljud ei mõista võib-olla meeleavalduste tagamaidki. Reisi ärajäämise põhjustaja kohalolek mõjub ärritavalt.

Hetkel pole teada, kas Hongkongi politsei kavatseb meeleavaldajad lennujaamast jõuga minema toimetada. Arusaadavalt on konflikt kinnises, äärmiselt ülerahvastatud ruumis väga ohtlik.

Hongkongi lennujaam on üks tihedama liiklusega lennujaamu maailmas. Esmaspäeval jääb ära enam kui 160 lendu – kui mitte rohkem, juhul kui teisipäeva hommikuks olukorda kontrolli alla saada ei õnnestu. Aastas teenindab lennujaam umbes 75 miljonit reisijat, seda kasutab üle 120 lennufirma.

Mis Hongkongis toimub?