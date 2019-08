AUTOGA ÜMBER LÕÕMAVA KRAATRI: Türkmenistani diktaator avaldas kuulujuttudega võitlemiseks jabura video 

Berdimuhammedowit pole avalikkuse ees nähtud juba nädalaid, põhjustades kõlakaid, et mehe tervisega pole kõik korras. 2007. aastast Türkmenistani valitsenud Berdimuhammedow on 62aastane ning põeb diabeeti. Juuli lõpus kuulutas Türkmenistani opositsioon oma Youtube'i kanalil, et president pole mitte pelgalt haige, vaid hoopis siitilmast lahkunud. Hiljem palus selle kuulujutu algataja Berdimuhammedowi perekonna käest vabandust.

Tähelepanelikumad vaatajad pööravad tähelepanu sellele, et näiteks klipis, kus Berdimuhammedow keeglit mängib, võib imetleda, kuidas riigipea kuuli teele veereta ning järgmises kaadris, kus meest pole näha, lööb keeglikuul kõik kurikad edukalt maha. Tekkida võib küsimus, miks ei saanud, juhul kui president tõepoolest nii osav on, kogu stseeni korraga näidata. Paraku jääb mulje, et eduka sooritusega võis hakkama saada keegi teine, kes kaadrist välja jääb. Klipi lõpus plaksutavad andunud pealtvaatajad presidendile.

Ajakiri The Diplomat märgib, et Türkmenistani võimud pole rahvast veel internetist ilma jätnud, ehkki sotsiaalmeedia kihab postitustest, kus ühed spekuleerivad, et riigipea võib olla haige, teised aga sõimavad esimesi riigireeturiteks, et üldse nii mõelda julgevad. Võimalik, et valitsus teab, et kui rahva täielikult internetist välja lülitab (kontroll ja piirangud kehtivad niigi), tekib paanika ja rahva seas võib levida veendumus, et midagi ongi väga valesti.