Juhtkiri | Mustkunst – pensionid suuremaks, teine sammas väiksemaks 

Lubadus on väga kallis, kolme aasta peale tervelt 550 miljonit eurot, aga kuna tegu on nende põhilise valimislubadusega, siis sellest loobuda ka ei saa. Lisaks raha leidmise murele on vaja ka ülejäänud ühiskonnale selline valik ära põhjendada, sest pinged on selletagi õhus, kui riigipalgalisi – õpetajaid, politseinikke ja päästjaid – ähvardab tõusu asemel hoopis palkade külmutamine tervelt neljaks aastaks.

Samamoodi pole ka Isamaal taganemisteed teise pensionisamba remontimisel. Lubades sambast väljumist ja raha väljavõtmist on oht, et paljud tormavad raha välja võtma ja ära kulutama ning hiljem, kui raha otsas, sirutatakse käsi uuesti nõudlikult riikliku pensioni suunas. Kuid samavõrra võimalik on olukord, et rahvas ei kiirustagi teisest sambast lahkuma. Paljusid häiris just sunnismaisus ja iseotsustusõiguse puudumine. Neid, kes vabaduse saabudes hakkaksid ka isikliku investeerimiskontoga mässama, võib olla kaduvvähe. Nii ei pruugi teoks saada poliitikute plaan rahastada erakorralist pensionitõusu sambast raha väljavõtjatelt laekuva tulumaksu ja ülejääva sotsiaalmaksu arvelt.