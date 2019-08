Erinev arusaam ajaloost ajab Lõuna-Korea ja Jaapani omavahel äritülli 

BBC kirjutab, et see ei tähenda, justkui lõpetaksid Jaapan ja Lõuna-Korea äritegevuse omavahel üldse ära, kuid ülemerenaaber läheb Lõuna-Korea valitsuse äsjaloodud piirangutega majanduspartnerite nimekirja. Mõlemad riigid süüdistavad üksteist ebamõistlikes ekspordipiirangutes. Täpsemaid detaile ja näiteid ei taheta aga eriti esile tuua.

Pikaaegne vastastikune pahameel erinevate ajalootõlgenduste pärast jõudis järjekordsesse konfliktipunkti möödunud aastal, kui üks Lõuna-Korea kohus leidis, et Jaapani ettevõtted, kes kasutasid II maailmasõja ajal lõunakorealastest sunnitöölisi, peavad nüüd reparatsioone maksma. Jaapan on seisukohal, et selline otsus rikub 1965. aastal viimaks saavutatud normaalseid suhteid kahe riigi vahel ning et sellest ajast saati pole lõunakorealastel enam põhjust mingeid kahjutasusid nõuda, toonane konflikt olgu unustatud.