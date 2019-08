VENE AMETNIKUD: paanikat tekitanud õnnetuse põhjustas väikese tuumareaktori plahvatamine 

Vene kaitseministeeriumi esmase teadaande kohaselt põhjustas plahvatuse vedelkütusega töötava rakettmootori katsetamine. Sealjuures ei mainitud sõnagi tuumaelemendist. Nüüdseks on asjalood selginenud ning katseid läbi viinud instituudi juhtorganid on teatanud, et õnnetusega on seotud väike tuumareaktor, mis oli katsetatava raketi mootori osa.