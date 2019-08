ENDINE VANG: "Epstein tegi enesetapu? See ei ole võimalik!" 

Jeffrey Epstein (66) leiti laupäeva hommikul kella 6.30 paiku kongis elutuna. Mees toimetati kiiresti haiglasse, kus arstid tunnistasid ta surnuks. Ajaleht Washington Post teatas anonüümsetele allikatel viidates, et Epstein poos end üles. Selle peale teatas üks samuti anonüümsust jääda soovinud New Yorgi Manhattani kinnipidamisasutuse endine vang ajalehele New York Post, et selles vanglas ei ole võimalik endalt ise elu võtta.

VANGLA: Eeluurimise all olnud Jeffrey Epsteini hoiti New Yorgis Manhattani kinnipidamisasutuses. Foto: Reuters/Scanpix

Valvurid olid ületööst väsinud?

Paraku on nüüdseks selgunud, et tollel ööl see nii ei olnud, sest Epsteini valvanud valvurid olid ületööst väsinud. Vanglatöötajaid esindava ametiühingu esindaja ja üks vanglaallikas rääkisid väljaannetele New York Times ja Washington Post, et üks valvuritest tegi juhtkonna käsul ületunde ja teise ületöö oli jätkunud juba neljandat või viiendat päeva järjest.

Vanglaametnike ükskõikne suhtumine on aga imelik, sest 6. juulil vahistatud Jeffrey Epstein üritas väidetavalt juba 23. juuli enesetappu (ta leiti siis kongist muljutud kaelaga) ning pidi pärast seda olema erikontrolli all. Miskipärast lõpetati erikontroll juba 29. juulil. Reeglite järgi pidi Epstein jagama kongi teise vangiga, kuid vahetult enne surma jäeti ta kongi üksi.

Huvitaval kombel tegi Jeffrey Epstein enesetapu vaid päeva pärast seda, kui avalikustati tema eelmise kohtuasjaga seotud materjalid, mis heidavad varju näiteks Briti printsile Andrew´le, staaradvokaat Alan Dershowitzile ja mitmele USA kõrgele poliitikule. Avalikustatud materjalide aluseks oli Virginia Giuffre tunnistus, et teda sunniti seksile USA tuntud ärimeeste ja poliitikutega.