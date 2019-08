Repliik Küsimus | Miks ei saa Eestis maanteeservasid euroopalikult puhtaks niita? Arvamustoimetus , täna, 17:05 Jaga: M

Foto: TIINA KÕRTSINI

Miks on Eestis maanteeservadel niidetud vaid kitsas riba, nii et tihti ääristab teed kahel pool müür ohakatest, kõrrelistest või Rakvere raibest? Mujal Euroopas on lahti niidetud nii teeperv kui ka maaanteekraavi mõlemad kaldad. Kui näiteks Poolas niidab üksainus kolme niidukiga teetraktor ühekorraga puhtaks nii teeserva kui kraavi mõlemad kaldad, siis miks Eesti seda ei suuda või ei taha? Niitmata ja võssakasvanud teeservad on ka ohtlikud, kuna ei luba juhtidel märgata ka teele liikuvaid metsloomi.