Seisukoht | Muusik, ära peta! Mart Treial, spordireporter , täna, 17:07

Eesti hip-hopfestival on äge. Mis aga pole eriti äge, on see, kui artist tuleb lavale, ent vokaal tuleb lindi pealt nagu juhtus teise päeva õhtul ühe prime time’i esineja kontserdil. See on pettus. Huvilistele näkku sülitamine, kui robustselt väljenduda.