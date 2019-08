Igor Gräzin | Kes kontrollib prokuratuuri? 

Eelmise aasta 6. jaanuaril teatasime siinsamas ajalehes, et Eesti Raudtee tagandas oma juhatuse liikme Sergei, kelle vastu algatati kriminaalasi seoses altkäemaksuvõtu kahtlusega. Inimene pole aga veel milleski süüdi! AS Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa teatas – kuriteos kahtlustatava juhatuse liikme koht pole Eesti Raudtees! Vot nii, kui meil logiseb eeluurimine prokuratuuris, siis me vist ei pea imestama, vaadates seda, kuidas raudteelased taastavad oma firmas stalinliku troika mentaliteeti. Miski ütleb mulle, et Rohumaad pole selle vallandamise pärast vallandatud.

Prokuratuur armastab ütelda, et uurimise üle teostab järelvalvet kohus. See on vale mitut moodi. Esiteks tegeleb kohus kurjategija, mitte prokuröriga. Aga kui olekski nii, et kohus uurib ka prokuratuuri tööd, siis on asi hoopis hullem, sest see, mida prokuratuur teeb, on järelevalve vältimine: prokuratuur menetleb aastaid neid lugusid, kus ta on ise viletsa uurimisega vahele jäänud. Et mitte vastutada nigela uurimise, vale-asja algatamise, tõendite fabritseerimise või – nagu Magnitski loos – asja kinnimätsimise eest.

Venivad tähtajad

Vabariigi prokurör ei ole süüdi selles, et meie eeluurimise ja prokuratuuri seadused on toored ja halvad. Aga ta on kaasosaline selles, et juba maadevahetuse aegadest saadik pole ta teinud midagi selleks, et kisendav olukord ära parandada. Selle asemel on kuulda raporteid heast tööst, kuid ei ole vaja kiidelda rohkem kui 90 protsendi asjade kiire lõpetamisega, vaid tuleb rääkida kümnest protsendist asjadest, mis venivad. Üks inimõigusi on õigus kohtupidamisele. Meil see kirjas ei ole, aga Prantsusmaal on, meenutagem muusikali „Hüljatud“, kus see motiiv korraks läbi jookseb. Kujutan, et ka üks süütult veedetud ööpäev vanglakambris on õõvastav.

Rääkisime advokaat Leon Glikmaniga – mitte et me seda aega taga igatseksime - kuigi nõukogude õigussüsteemil oli palju vigu, siis vaat’ ühte ei olnud. Nimelt eeluurimise kohta kehtis tähtaeg – kaks kuud. Kui asi oli keerulisem, siis pikendas ENSV prokurör selle nelja kuuni ja viimane kord sai veel kaks kuud juurde küsida Moskvalt – seega kokku kuus kuud. See viimane pikendus lõhnas juba parteipiletist ilmajäämise järele.

Meie hulgas on veel kümneid tolle aja kriminaaluurijaid ja nad võivad kinnitada: eeluurimistähtaeg oli uurijale üks kuradi vinge asi ja sellega polnud nalja. Ometi tähendas näiteks toimiku edastamine selle füüsilist viimist Nõmmelt elektrirongiga prokuratuuri Raekoja platsil. Polnud DNA-teste – määrati vaid veregrupi täpsusega, sõrmejälgede kartoteek oli papist kaartidel ja neid uuriti luubiga veel 30 aastat tagasi, ülekuulamisprotokolli ja selle koopiat kirjutati sulepeaga, sest trükimasin oli vaid ülemuste sekretäridel. Ja mitte kõigil polnud käekiri ilus. Aga tähtajad olid – 2-4-6 ja kõik. Tõsi, see aeg, mil kahtlustatav jooksus oli, eeluurimistähtaja hulka ei kuulunud.

Prokuratuuri omavoli on rohkemgi: alusetud läbiotsimised – eriti ametiruumides; kuriteo „kalastamine“ – s.t. asja algatamine n.ö. igaks juhuks – lähme otsime, ehk midagi leiab; võib arvata, et pealtkuulamisedki toimuvad sageli „igaks juhuks“ – kui fakte ka ei tule, siis ajalehes avaldamiseks midagi ikka saab. Neist asjust on kirjutanud nii Glikman kui ka professor Rait Maruste. On õiglusevastane, kui läbiotsimise loa annab prokuratuur sisuliselt iseendale, s.t. kriminaalasja üks pool. Kusjuures Euroopa Inimõiguste Kohus rõhutab, et seda saab teha vaid kolmas isik – s.t. kohus.