Eesti uudised Erakorralisele pensionitõusule pole katet, teise samba reform tuleb appi varaseimalt 2021 Viljar Voog , täna, 13:11 Jaga: M

Sotsiaalminister Tanel Kiik. Foto: Madis Veltman/Ekspress Meedia

„Ma isegi ei kujuta ette, et tänane valitsus saab edasi minna, kui me seda ei otsusta,“ ütles peaminister Jüri Ratas möödunud neljapäeval Keskerakonna südameteema, erakorralise pensionitõusu kohta. Teise koalitsioonipartneri, Isamaa, peamine soov on teine pensionisammas vabatahtlikuks lasta. Tahes tahtmata, on kaks asja omavahel seotud.