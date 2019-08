EESTIT RAPUTAVAD TORNAADOD? Facebookis hoiatatakse, sünoptik nimetab hirmu asjatuks 

„Kuna õhumass on veel ebapüsiv, siis on oodata ka konvektsiooni ja selle mõjul areneb siin-seal rünksajupilvi. Nende suhtes tasub olla ettevaatlik, kuna rünksajupilved on võimelised põhjustama äikest ja üldiselt moodustuvad just nende alla lehterpilved, millest võib areneda lõpuks tromb. Lehterpilvi on täheldatud viimastel nädalatel üllatavalt palju nii Lätis kui ka Eestis. Igatahes tingimused üksikute keeriste tekkeks on täna õhtul olemas ja oht püsib kogu Eestis. Antud ülevaate eesmärk ei ole külvata paanikat, vaid informeerida teid eelkõige potentsiaalsest ohust,“ seisab kirjas ühes grupi „Ohtlikud ilmanähtused Eestis“ postituses.