ÜLLATAV MUDEL: kas Eestit võib tulevikus tõesti ohustada veekriis? 

WRI teatel kasutavad põllumajandus, tööstus ja omavalitsused 17-s kõige ohustatumas riigis igal aastal ära kuni 80% olemasolevast pinna- ja põhjaveest, vahendab The Daily Mail. Instituudi sõnul võivad isegi väiksemad põuaperioodid – mida kliimamuutuste tõttu aina rohkem esineb – põhjustada neis riikides kriitilisi olukordi. Näiteks võib tuua hiljutised Kaplinna, Sao Paolo ja Chennai kriisid. WRI tegevjuhi Andrew Steeri sõnul on veepuudus suurim kriis, millest avalikkuses palju ei räägita.

WRI rahvusvaheline veestressi edetabel. Foto: wri.org

WRI andmetel põhineva Eesti kehva olukorra üle arutles keskkonnaagentuuri keskkonnaanalüüsi osakonna juhtivspetsialist Kristiina Ojamäe, kes leidis, et veevarude jätkusuutlikkuse pärast me siiski muret tundma ei pea. Tema sõnul põhineb antud töö 2015. aastal ilmunud uuringule, kus Eesti sai WRI tehtud mudelarvutuse kohaselt 2040. aastaks potentsiaalse veepuuduse riski osas väga kõrge koha. „Meile on jäänud siiamaani selgusetuks, miks Eesti selles nimekirjas on – töös endas selget vastust ei antudki, vihjati vaid üldiselt ekstreemsematele ilmaoludele (põuad/uputused) ja kunagisele ÜRO ülevaatele,“ selgitab Ojamäe.