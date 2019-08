Väge täis naise järgi nime saanud käsitööpood pakub erilisi kinke 

Lisaks jutustab poeomanik, et elades poolteist aastat Austraalias, märkas, et heaoluühiskonnas on tavapärane käsitööoskus unustada. Seetõttu hindab ta Eesti käsitööd eriti kõrgelt ning tunneb rõõmu, et siinmail on nii palju osavaid käsitöölisi. Nende töid on vaid rõõm klientidele pakkuda ja uhkusega esitleda. Roosiaidas on tavaks ka käsitöölise brände tootega koos kuvada ning erinevatele brändidele tehakse Facebookis jõudumööda reklaami.