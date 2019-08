KAVAL MÕMMIK: majja tunginud karu põgenes politseinike saabudes läbi seina 

Colorado Estes Parki politsei sõnul tungis karu lukustamata majja reede õhtul. Tol hetkel polnud elanikke kodus, mistõttu keegi kavala metslooma tõttu viga ei saanud. Ametivõimud arvavad, et uudishimuliku mesikäpa meelitas hoonesse prügihais.

Politseijaoskond kirjutas Facebooki postituses, et korrakaitsjate saabumisel purustas tugev karu maja seina ning väljus tekitatud avause kaudu tagasi loodusesse. Estes Parki jaoskond palus kõigil ümbruskonna elanikel kodust väljudes kontrollida, kas uksed ja aknad on suletud, sest karud on äärmiselt arukad. Ametivõimude väitel pole mesikäppade aktiivne tegevus piirkonnas haruldane. Augusti algusele eelneva kümne päeva jooksul teatati Estes Parkis 44st karude sissemurdmise juhtumist – 35 juhul tungisid mõmmikud autodesse ning üheksal juhul hoonetesse.