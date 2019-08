PUHKUS LÕPPES VERISELT: suplejat hammustas Vahemere rannas sinikala 

Kuna haav veritses väga tugevalt, siis viis kiirabiauto kanantanu Elche haiglasse. Arstid usuvad, et naist hammustas jalast ahvenaliste seltsi kuuluv sinikala, kellel on üliteravad hambad. Rannale ligineb kuni meetri pikkuseks kasvav sinikala vaid soojal aastajal. Sinikala toitub üldjuhul väiksematest kaladest.

Tänaseks on naine haiglast lahkunud, kuid tema vasak jalg on kipsis ja ta saab liikuda vaid karkude abil. "Niisugusena ei osanud me oma viimast puhkusepäeva küll ette näha," ütles kalaohvri abikaasa.