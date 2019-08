Rakvere elanikud lähevad vigase tee-ehituse pärast linna vastu kohtusse 

Moonaküla tänavatel ringi käies saab näha kummalist tee-ehitust: kõnnitee on mõnes kohas krundi pinnast nii palju kõrgemal, et pererahvaga peab suhtlema sõna otseses mõttes ülevalt alla. Lisaks on täbaras olukorras pensionärieas kohalikud, kellel võib tekkida probleeme oma aiast välja ronimisel ning vihmaga kaasneva aia uputamise eest ei ole kaitstud keegi.

Rakvere linnapea, samuti Moonakülas elava Marko Tormi sõnutsi on praeguseks selgunud, et projekteerides või geoalust määrates on olnud möödapanekuid ning ta kinnitas, et lõpuks saadakse olukord siiski lahendatud.