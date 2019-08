Valitsus arutab II samba reformimist: Keskerakond tahab selle liita erakorralise pensionitõusuga, aga Isamaa on vastu 

Keskerakondlasest sotsiaalminister Tanel Kiik rõhutas kõigepealt vajadust muutus ja selle asjaolud põhjalikult läbi kaaluda ning lisas, et samba reformimisel on tulevaste pensionäride heaolu tagamiseks vaja kindlasti tõsta esimese samba baasosa. Samas on pensionite erakorraline tõus väga kallis lubadus ja kui seda teha järgmise aasta aprillis tavalisel pensionitõusu kuupäeval, maksaks see 140 miljonit järgmise aasta eelarvest, 2021. aastal ja edaspidi aga juba üle 200 miljoni euro aastas.