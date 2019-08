Putin kihutas Krimmis ringi koos kurikuulsa motojõuguga 

Motojõuk pidas oma iga-aastast patriootilist pidu Krimmis kümnendat korda. „Teil on suurepärane traditsioon toetada kõige paremaid tundeid, mis võivad olla iga Venemaa inimese, iga venelase südames, ja seotult meie suurepärase kangelasliku minevikuga,“ rõhutas Putin mootorratturitele peetud kõnes. Tema hinnangul on ööhuntide motojõugu liikmed eeskujuks Venemaa noortele, näidates, kuidas tuleb suhtuda oma riiki ja selle ajaloosse.

Foto: AFP/Scanpix

Zaldostanov omalt poolt kinnitas, et tema jõugu liikmed on Putini ustav väesalk.

Ukraina välisministeerium avaldas teravat protesti Putini Krimmi reisi vastu, juhtides tähelepanu sellele, et tegu on nende riigi territooriumiga, mille Venemaa on seadusevastaselt hõivanud. Nagu ka eelmistel kordadel ei kooskõlastatud president sõitu Ukraina territooriumile ukrainlastega. See on Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse jäme riive, rõhutas välisministeerium, nimetades Venemaa katseid selliseid visiite rutiinseteks pidada pateetiliseks.