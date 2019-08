SALADUSLIK PLAHVATUS ÄRATAS PAANIKA: apteegid osteti jooditablettidest tühjaks 

Varem oli kaitseministeerium teatanud kahe sõjaväelase surmast katsetustel. Kas nad on Rosatomi teates toodud viie hukkunu seas, pole teada.

Severodvinski linnavalitsus teatas, et lühiajaliselt tõusis radiatsioonitase tublisti üle lubatu. Paanikas inimesed tormasid apteekidesse ostma jooditablette, millest on kiiritushaiguse tõrjumisel abi. Kuuldavasti osteti neid massiliselt kokku isegi Arhangelskis, mis on mereväe keskpolügoonist päris kaugel. Paanikat lisas ka see, et vähemalt kuuks ajaks keelati laevaliiklus merepiirkonnas Nyonoksa ümbruses. Võimude laupäevane kinnitus, et Arhangelski oblastis Primorje ja Onega rajoonis, Arhangelskis, Severodvinskis, Novodvinskis ja Nyonoksas on radiatsioonifoon 12-13 mikroröntgenit tunnis ehk siis vastab looduslikule tasemele, ei vähendanud inimeste hirmu. Kähku korjati internetist ka Severodvinski linnavõimude varasem teade radiatsiooniaseme tõusust.

BBC kinnitusel helistas kohalik päästeteenistus Severodvinskis läbi kõik lasteasutused ja haiglad, nõudes, et aknad ja uksed hoitaks suletult. „Tavaliselt kastetakse radiatsiooniohu korral tänavaid ja antakse inimestele ohust teada häiresignaaliga. Ma ei mõista, miks nüüd seda ei tehtud,“ kurtis üks elanikest BBC venekeelsele teenistusele.

Severodvinsk on Nyonoksast 47 kilomeetri kaugusel idas. Seal katsetatakse peaaegu kõiki Venemaa mereväele mõeldud rakette.

Internetiportaal Baza kirjutas, et pärast plahvatust toodi kiirkorras lennukitega Moskvasse kuus vigastatud inimest. „Kannatanutel on kaks diagnoosi,“ kinnitas Baza. „Esimene puudutab loomulikult raskeid traumasid, mille all kannatavad võimsa plahvatuse lähedal olnud inimesed. Teine diagnoos räägib radioaktiivsest kiiritusest.“

Arhangelski oblastivalitsuse esindajad kinnitasid, et plahvatuses viga saanud saadeti tõesti ravile Moskvasse, kuid keeldusid ütlemas, millises seisundis ja millise diagnoosiga nad seal on.

Uudisteagentuuride küsitletud eksperdid oletasid, et katsetada võidi uut tuumamootoriga tiibraketti 9M730 Burevestnik, mille loomisest teatas president Vladimir Putin eelmise aasta märtsis. Võimalik, et raketi juures katsetati radioisotoopidega töötavat generaatorit. Internetiportaal Meduza kirjutab, et Nyonoksa lähedal nähti merel katsetuse ajal tankerit Serebrjanka, mis on mõeldud radioaktiivsete jäätmete korjamiseks ja transpordiks. Võimalik, et merre sattus radioaktiivset raketikütust, mida püütakse nüüd ära koristada, ja selleks suleti ümbruskonnas ka laevaliiklus. Vene uudisteagentuuride teatel on elanikud märganud suletud piirkonnas liikumas kahte tundmatut laeva ja pargast.