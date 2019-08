Tallinna abilinnapea: elektritõukerattad on karjuv probleem, seda anarhiat tuleb reguleerida 

„Sama hästi võib küsida, miks me tegeleme tõukeratastega, mitte hobuvankrite või traktoritega. Ma ei seostaks neid,“ vastab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Novikov selgitab, et linna eesmärk pole elektritõukerattaid ära keelata. „Vastupidi, me saame aru, et see on täiesti arvestatav sõiduvahend. Erinevalt helikopteritest või millestki muust,“ sõnab ta. „Elektritõukerattad on kasvav trend. Kui seisame kesklinna tänaval, siis vuhiseb iga natukese aja tagant meist mõni mööda. Linnavalitsuse hoonest vaadates olen näinud, kuidas nendega sõidetakse täiesti rahulikult keset teed,“ väljendab Novikov meelehärmi. „Kuivõrd peetakse kinni ühtedest või teistest reeglitest? Kas käitutakse nagu jalakäija või sõidukijuht või on see hoopiski mingisugune „teen, mida tahan ja kuidas tahan“-versioon? Kes vastutab, kui juhtub õnnetus?“ küsib ta.

Helikopterite ja mootorrataste reguleerimist nimetab abilinnapea riigi pädevuseks. „Olgu see siis lennuamet, kes tegeleb lennuliiklusega, või terviseamet, kes tegeleb müraga. Need küsimused ei ole omavalitsuse pädevuses,“ väidab Novikov. „Ka liikluseeskiri ei ole omavalitsuse pädevuses, sellepärast kirjutasimegi valitsusele kirja. Mootorrattad või helikopterid ei ole omavalitsuse reguleerida. Meie jaoks on elektritõukerattad karjuv probleem, mis jällegi ei ole linna lahendada, aga tegime omalt poolt ettepaneku, kuidas seda anarhilist olukorda kuidagi reguleerida.“