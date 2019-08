ESOTEERIKUTE EDETABEL: MMSi müüjad tegid rekordtulemusi 

Sven Kabanen on avalikkuse ees tuntust kogunud kui eesrindlik MMSi ärimees. Lisaks sellele on ta kriminaalkorras karistatud kokaiini ja klubinarkootikumi MDMA omamise eest, aga ka varguse ja väljapressimise pärast. Tänavu juulis süüdistas prokuratuur teda järgmiseski narkokuriteos. Samal ajal paistab tema äritegevusel minevat paremini kui kunagi varem, sest 2019. aasta esimese kahe kvartali majandusaruannetest näib tema käive varasemate aastatega võrreldes juba praegu mitmekordistuvat – see on tõusnud 373 918 euroni.