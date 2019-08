NETIKIUS: politsei hoiatas, et narkodiileri soengu üle irvitanud inimesed võidakse vastutusele võtta 

Jermaine Taylor on 21aastane noormees, kes sattus seadusega pahuksisse kokaiini müümise tõttu ja sai kolmeaastase vanglakaristuse. Britt lubati mullu detsembris küll vabadusse, kuid kuna ta rikkus oma vabastamise tingimusi, otsib politsei teda taas taga.

Vihjete saamiseks postitati mehest sotsiaalmeediasse foto, mis tõmbas tuhandete inimeste tähelepanu. Nood ei olnud aga niiväga huvitatud mehe tabamisest, vaid kommenteerisid aktiivselt noore kriminaali pealage, mis on vaatamata 21 eluaastale üpris paljas. Vähesed järele jäänud juuksedki turritavad Tayloril pildil igas võimalikus suunas.

Taylori kohta info jagamise üleskutset on artikli kirjutamise ajaks kommenteeritud üle 84 000 korra, ning paljud sõnumid on õela sisuga. Seepärast pidi politsei lisama: „Palun pidage meeles, et sotsiaalmeedias ahistamine, ähvardamine ja solvamine võib olla seadusvastane.“