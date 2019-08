Deivil Tserp | Vikatimehe jäine puudutus 

Kes tunneb kõrgus- ja teivashüppeajalugu, see teab, et maailmarekordini küündivad vähesed vaid üksikutel võistlustel. Treeningutel valmistutakse suurte eesmärkide täitmiseks, ent alati ei pea pingutama nii hullult, et pilt hakkab silme ees virvendama. Tõsi, vahel tuleb sedagi teha.

Tippspordis on suurte sihtide poole liikumisel eriline roll taastumisel. Täisväärtuslik uni, massaaž ja õige toitumine – need on tugeva keti üliolulised osad. Kui süsteem on paigast ära, jääb soovitud tulemus kindlasti saavutamata.