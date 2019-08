Brasiilia president teab, kuidas maailma päästa: kaka üle päeva! 

„Mis toimub, on see, et see valitsus saadab välja selge sõnumi, et keskkonnakuritegude eest ei karistata enam nagu varem… See valitsus saadab väga selge sõnumi, et raiet ei kontrollita nagu varem… Ja kui metsamehed seda sõnumit kuulevad, et neid ei jälgita enam nagu varem, siis nad tungivad sügavamale,“ kritiseeris Galvão pärast vallandamist presidenti.