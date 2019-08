Mees ronis elektritõuksiga maanteele, sai surma 

The Guardian kirjutab, et 30aastane mees ei kandnud kiivrit ja liikles A86 maanteel vasakpoolses sõidureas, kui talle sõitis otsa mootorrattur. Õnnetus juhtus reedel kesköö paiku Pariisist edelas, nelja kilomeetri kaugusel Versailles’st. Politsei ei osanud esialgse info põhjal kommenteerida, kas elektritõukeratas oli varustatud tuledega. Maanteedel nendega sõitmine on igatahes seadusega keelustatud.