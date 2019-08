Lugejakiri | Miks takistatakse möödasõitu? 

Teedel sõidab paraku nii pensionäre, kes on sent surmale võlgu, värskeid juhiloa omanikke kui ka nutisõltlasi. Ma ei väida, et olen ideaalne ja mulgi tuleb ette, et unustan, et olen parasjagu liikluses ja roolis. Viimastel kuudel näen aga igahommikusel marsruudil 90 km/h alas sõitjaid, kelle autod veerevad kiirusega 70–80 km/h. Kui selline auto satub kolonni ette, siis tema taha juhtub omakorda mõni algaja sõitja või lihtsalt keegi, kes ei teegi kunagi möödasõitu. Nii koguneb neid autosid kolonni ligi kümme ja kui ees on tulemas kiirusepiirang 70 km/h või paistab liikluskaamera, siis võetakse hoog maha kuni 60 km/h. Leian, et see pole normaalne oludes, kus asfalt on kuiv, vihma ei saja ja nähtavus on suurepärane.