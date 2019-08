Juhtkiri | Vaimupuudega inimeste kolimine vajab kohanemist 

Konfliktide sagenemise põhjuseks on riigi soov kolida psüühikahäiretega inimesed vähemalt 2000 elanikuga asulates suurtest ühikatüüpi hooldekodudest väiksematesse elamutesse. Erivajadusega inimese jaoks tähendab see oluliselt avaramate võimalustega elu, kui pakub omasuguste kogukond muust ühiskonnast suhteliselt eraldatud hooldekodus, mille asukate päevakava on üsna täpselt paika pandud. Nii tekib neil võimalus minna tööle või õppima, tegelda endale meeldivate huvialadega, ehk isegi luua pere. See on oluline edasiminek nõukogudelikust hoiakust, et pole inimest, pole probleemi ehk probleemseks osutuda võivad isikud tuleks juba eos võimalikult kaugele silme alt ära viia.