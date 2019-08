Vorbuse külas liinibussi ja auto liiklusõnnetusse sattunud noormees suri haiglas 

"Vaatamata arstide pingutustele õnnetuses kannatada saanud noormehe elu päästa, olid tema vigastused kahjuks niivõrd rasked, et ta suri laupäeva õhtul haiglas," teavitab politsei ja avaldab hukkunu lähedastele kaastunnet.

Liiklusõnnetusest on teada, et esialgsetel andmetel keeras Chrysleri juht ristmikul vasakpööret tehes ette Tallinnast Tartu suunas liikunud reisibussile. Kokkupõrke tagajärjel said viga sõiduautos kaasa reisinud inimesed, neist üks oli alaealine laps.