Oslo mošees tulistanud mehe korterist leiti naise surnukeha 

Norra politsei teatel on tulistaja näol tegu 20ndates Norra mehega, kelle korterist leiti naise surnukeha, vahendab CNN News.

Peagi pärast tulistamist avastas politsei kahtlustatava korterist naise surnukeha. Ametivõimud on avalikustanud, et surnud naine on tulistaja sugulane. Kes ta tulistajale konkreetsemalt oli - pole avalikustatud.