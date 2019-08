ARVAMUSFESTIVAL | Erakondade juhid arutlesid tuleviku ja kliimateemadel, Kaja Kallas puudus

Helme: Siin on süüdistusterahe tabanud EKRE-t ja peaministrit. Peaminister ütles, polnud nõus vastu võtma uisapäisa kohustusi ilma arvutusi tegemata. Ta võttis aega analüüsimiseks, mis see kõik Eestile tähendab ja maksma läheb. Küsimus on selles, et millest on kõik valmis loobuma, et kui me kõik kulutused võtame ülepeakaela kanda, siis millestki tuleb loobuda. See pole nii, et Eestis on tõmmatud kliimateemadele rasvane kriips peale. Globaalses plaanis on teadlaste jutt murettekitav, seda keegi ei eita. Aga kui küsimus on selles, et planeedil Maa on 7,5 miljardit inimest ja isegi kui üks miljard muudab oma elu, ent kuus miljardit jätkab samamoodi, siis on see efekt väga väike. Küsimus on see, et kuidas kõik riigid, alustades miljardi elanikuga Indiast ja Hiinast, tuleksid järele ja võtaksid samuti omapoolsed kohustused. Eesti üksinda planeeti ei päästa, aga teeme oma parima, selles pole vaja kellelgi kahelda.