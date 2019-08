ARVAMUSFESTIVAL | Poliitikud räägivad: mille eest praegust valitsust kiita ja laita? 

Hea on see, et mõned ministrid teevad siiski tööd. Ütelme nii, et haldusreformi ei ole kuskile ära lükatud ja nad püüavad seal midagi teha.

Halb on see, et meil reaalsuses ei ole tegelikult ühtset valitsust. Ei ole aru saada, kes midagi arvab. Nad omavahel veel jagelevad, avalikkuse ees. Ja mis puudutab seda, et opositsioonist tulnud erakond ei ole õppinud olema valitsuses, siis ma tuletan meelde, et Keskerakond oli äsja samas olukorras. Kaua nemad õppisid? Ei õppinud kaua, kohe said asja selgeks. Küll pisut krobeliselt aga ikkagi kiiresti. Ja see, et EKRE ei ole harjunud ja ei tea kuidas asjad käivad...kuulge, teavad küll, nad on riigikogus istunud ja näinud, kuidas see töö käib.

Foto: Teet Malsroos

Anti Haugas:

Ma kiidan valitsust selle eest, et kuigi neil on vähe ühisosi, on nad siiski suutnud kokku jääda. Tahtejõud on neil suur ja see on kiiduväärt.

Ühtlasi on see ühisosade puudumine selle valitsuse puudus.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna vastus