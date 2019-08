ARVAMUSFESTIVAL | TSITEERIGE MIND! Mida tähendab huvitav sõnum Kadri Simsoni särgil? 

Valge kiri "Quote me" paistis mustal taustal kaugele silma. Nii Simson ja Soorm paistsid olevat väga lõbusas tujus, kuid Õhtulehe fotograafile nad koos poseerida ei soovinud.

Särgilt paistval sõnumil polevat Simsoni sõnul mingit tähendust. "See on lihtsalt vana särk, mida mul on kombeks Arvamusfestivalil kanda. Sellel pole mingit erilist tähendust," kommenteeris Simson.