täna, 13:36

GALERII

IKEA Eestis Foto: Robin Roots

Aastaid on eestlased igatsenud, et IKEA Eestis poe avaks. Näib, et see unistus ei olegi enam nii kauge, sest firma on sildi juba püsti saanud.