ARVAMUSFESTIVAL | Oponendid vaidlevad: kui kasulik on Keskerakonna valitsus Eestile?

Toimub arutelu selle üle, et Reformierakonna reiting on teinud hüppelise tõusu. Kross viitas, et see teeb tegelikult oravatele muret, kuna valitsuse moodustamiseks võivad nad varsti olla justkui liiga suured. Samas märkis Karilaid, et suurus ei loe midagi, sest isegi kui sind toetatakse, siis ei tee selle toetusega opositsioonis midagi. Kross lisas, et viimased valimised olid selge näide sellest, et kõige suurem toetus ei taga ka kohta valitsuses.