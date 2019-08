Mupo tegi tänavamuusikule trahvi 

„Eelmisel aastal patrullisime koos Kesklinna linnaosa valitsuse ja muinsuskaitse spetsialistidega vanalinnas, suhtlesime vahetult tänavamuusikutega ja probleeme ei esinenud. Kõikidel muusikutel oli taotletud vajalik luba. Probleem oli ainult see, et mängiti Viru tänaval, kuigi luba oli antud musitseerimiseks üksnes Tammsaare pargis,“ rääkis munitsipaalpolitsei ameti menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja Toomas Rebane. Sel aastal on aga ainuüksi juunikuus laekunud ametile üheksa kaebust ühe ja sama tänavamuusiku kohta, kes mängis ilma loata Viru tänaval kitarri. „Tema suhtes on läbi viidud väärteomenetlus. Karistuseks oli rahatrahv 20 trahviühikut, s.o 80 eurot,“ rääkis Rebane karistada saanud Eesti kodanikust.