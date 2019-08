Vääna-Jõesuu rannast leiti uus ussiliik  

„Ussike on võõrliik ja kui see meile esmakordselt saabus, selgus, et seda ussi polegi kunagi varem kirjeldatud ehk tegemist on teadusele täiesti tundmatu liigiga,“ rääkis Tartu ülikooli mereökoloogia juhtivteadur ja Eesti mereinstituudi teadusdirektor Jonne Kotta Õhtulehele. "See on hulkharjaussi liik, kellele oleme praegu välja mõtlemas eestikeelset nime."

Veel ei teata, kust see on meile tulnud ja mis on tema roll looduses. „Eestis on see ussiliik muutunud üheks kõige arvukamaks loomaliigiks Pärnu lahes ning värskete uudiste taustal tundub, et liik on vallutamas ka Soome lahe rannikumere piirkondi,“ rääkis Kotta. Õnneks pole see parasiit ega muud moodi inimesele otseselt ohtu kujutav loom.