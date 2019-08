Riik on Tallinnast välja viinud 830 töökohta 

Töökohtade väljaviimise osas tehti vahekokkuvõte viimati 2019. aasta esimeses kvartalis ja selleks hetkeks oli täidetud 75 protsenti seatud eesmärgist. Valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2019–2023 on kirjas punkt: „Viime Tallinnast igasse maakonnakeskusesse ühe riigiasutuse või riigile kuuluva ettevõtte. Seame eesmärgiks viia nelja aastaga 1000 täiendavat töökohta Tallinnast välja.“ Tegu on 1000 lisanduva töökoha väljaviimise plaaniga lisaks seni tehtule, selgitas riigihalduse ministri nõunik Risto Kask. Tema sõnul minnakse töökohtade väljaviimise plaaniga edasi, sealhulgas otsivad asutused nii praegu kui ka edaspidi pidevalt selleks võimalusi. „Esialgne ambitsioon, mille võttis eelmine valitsus ja mis tagasi vaadates oli edukas, on olnud heaks alguseks. Nüüd tuleb vaadata, kuidas edasi. Usun, et võetud eesmärk – viia välja täiendavalt 1000 töökohta – on realistlik.“

„Senised tegevused on näidanud, et töökohtade väljaviimine on võimalik. Viidud on üksikuid ametikohti, aga on toimunud ka suuremaid liikumisi. Peakontorina on välja viidud rahvakultuuri keskus (Viljandis), SA Erametsakeskus (Raplas) ning uue riigiasutusena alustas 2018. aastal Rakveres tööd Eesti geoloogiateenistus. Riigipalgalistele töökohtadele värbamisel oleme proovinud soodustada asukohaneutraalset ja pealinnavälist värbamist positsioonidele, kus tööülesanded ja töökoha profiil seda võimaldavad. Vastavad tööruumid on ette nähtud ka riigimajades,“ lisas Kask.