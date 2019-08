Politseinikele kambaka teinud lärmajate ninamees sai tingimisi vangistuse 

Ülemöödunud aasta 15. oktoobril sai politseipatrull väljakutse Jõgevamaal asuvasse Adavere alevikku, kus ühes korteris käis öö läbi kestnud lärmakas pummelung. Kella kuue ajal hommikul sisenesid patrullpolitseinik ja abipolitseinik korterisse ning olukorda hinnates otsustati korteri omanik Meelis kinni pidada. Kui politseinik käerauad välja võttis, läks aga tõeliseks märuliks. Süüdistuse järgi kasutas Elgar Meelisele käeraudade paneku takistamiseks füüsilist vägivalda ning selle käigus tekitas ta politseinikule valu põhjustavaid vigastusi. Lihtsasse keelde ümberpanduna tähendab see, et Elgar (29) lõi kinnipidajat näopiirkonda, hoidis teda peast kinni ja tiris kõrvast. Samal ajal hoidsid Meelis (28) ja Rimo (31) jõuga kinni abipolitseinikku. Kõik kolm noort meest on varem kriminaalkorras karistatud ning ka vanglaleiba maitsnud.