ÕL VIDEO ARVAMUSFESTIVALILT | Sven Mikser: tuleb mõista, et radikaalsus ja ekstreemsus on Eesti ühiskonnas marginaalne osa 

"Meil on palju inimesi, kellel on tegellikult autoriteetne, kvalifitseeritud ja intelligentne arvamus Eesti jaoks olulistel teemadel. Enamus neist ei asu avaliku tähelepanu fookuses päevast päeva," tõdes Mikser, kelle sõnutsi saadakse just Arvamusfestivalil kokku, vahetatakse ilma liigse poliitilise kireta mõtteid ja üritatakse genereerida värskeid ideid.

Euroopa Parlamendi valimistel Brüsselisse pääsenud Mikser tõdes, et uuel töökohal on olnud päris kiire. "Kindlasti on põnev. Sügisel, kui hakatakse looma uut Euroopa Komisjoni ja põhjalikult töötama uue perioodi seadusandlike failidega, saab kindlasti olema veelgi töisem ja tihedam."